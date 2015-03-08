Пропавший в Армении российский пограничник найден повешенным в Гюмри

Прокурор сообщил изданию "Аравот", что тело было обнаружено за супермаркетом, расположенным на автодороге Гюмри-Маисян, сообщает newsarmenia.ru.

Читайте такжеРоссийский солдат, убивший семью из 7 человек в Армении, оказался слабоумным - СМИРанее сообщалось, что по факту исчезновения Артура Афяна было заведено уголовное дело по признакам ст. 104 Уголовного кодекса Армении ("убийство"). Согласно законодательству Армении, если на протяжении десяти дней пропавший гражданин не обнаружен, то возбуждается уголовное дело именно по этой статье.

Артур Афян исчез 21 февраля. Он не вышел на службу после своего выходного, и по некоторым данным у него были крупные долги.

Об исчезновении военнослужащего сообщила в полицию его супруга - после того, как он перестал отвечать на ее телефонные звонки. Супруга военного заявила, что с утра 21 февраля у нее нет сведений о нем. Артур Афян в телефонном разговоре известил ее о том, что собирается выйти из арендованного ими в Гюмри дома, чтобы приехать к ней в село Мармашен.

Глава села Мармашен Ашот Егоян сообщил, что, по имеющимся у него сведениям, военный был из Иджевана или прилегающего села, проходил военную службу в ПУ ФСБ РФ на контрактной основе. Он арендовал дом в Гюмри, где проживал с супругой.

Система охраны государственной границы Армении с Турцией (330 км) и Ираном (45 км) полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает пребывание российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности. Основой для нынешнего пребывания здесь российских пограничников является межгосударственный договор о статусе пограничных войск России на территории страны, заключенный в Ереване 30 сентября 1992 года.

Как сообщал УНИАН, в Гюмри российский военный убил семью из 7 человек, включая детей.