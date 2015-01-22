Российский солдат признал вину по делу об убийстве семьи в Армении

Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Армении, передает 112 ua. "Следственный комитет Армении предъявил Валерию Пермякову обвинение по п. 1 ч. 2 ст. 104 ("умышленное убийство двух и более лиц"). Российский солдат признал свою вину по предъявленному обвинению", - сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что предварительное следствие по делу о массовом убийстве полностью осуществляет следственный комитет Армении, следственные и судебно-процессуальные мероприятия в рамках данного уголовного дела также проводятся армянскими следователями.

Напомним, в ночь на 12 января в Гюмри, где находится 102-я российская военная база, была расстреляна семья из шести человек. Пятеро членов семьи погибли на месте, шестимесячный мальчик был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, позже он также скончался.