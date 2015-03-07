В ЕС задумались над улучшением отношений с Беларусью

Об этом после неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза в субботу, 7 марта, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает агентство dpa.

Латвия с начала этого года председательствует в ЕС.

"Мы видим возможность расширить и углубить отношения с Беларусью, несмотря на то что, конечно, есть некоторые нерешенные вопросы", - подчеркнул Ринкевичс.

По информации анонимного источника в дипломатических кругах ЕС, атмосфера между Минском и Брюсселем становится "более позитивной", несмотря на освобождение политзаключенных, начало переговоров по безвизовому режиму и "важной роли" Беларуси в урегулировании украинского кризиса.

"Мы ценим их усилия", - подчеркнул собеседник агентства.

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Как отмечает Немецкая волна, отношения с Беларусью пересматривают перед запланированным на май саммитом ЕС в Риге, на который будут приглашены представители стран "Восточного партнерства", в том числе Беларуси и Украины. Приглашать ли на саммит беларусского президента Лукашенко, которому запрещен въезд в ЕС, будет решаться в ближайшие месяцы, сообщил агентству источник.

Как сообщал УНИАН, в Минске состоялись несколько раундов переговоров, как на уровне контактной группы с участием представителей Украины, России и ОБСЕ, а также саммит на уровне руководителей государств "нормандской четверки". В столице Беларуси были подписаны, в частности, так называемые Минские договоренности, призванные урегулировать конфликт на Донбассе.