Королевский ребенок на подходе: мама Меган Маркл прилетела в Лондон

Дория Рэгланд будет помогать дочери и принцу Гарри первое время после рождения малыша.

Мама Меган Маркл 62-летняя Дория Рэгланд срочно прибыла в Лондон, чтобы быть со своей дочерью во время рождения ребенка.

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Ожидается, что Маркл должна родить в конце апреля-начале мая, а ее мать еще до официального обьявления о беременности герцогини ходила на курсы по уходу за младенцами. Дория перове время будет помогать молодым родителям ухаживать за новорожденным, пока они не найдут няню, сообщает Главред со ссылкой на The Sun.

Перед тем, как прилететь к Меган из Лос-Анджелеса, будущая бабушка отменила занятия по йоге (она работает инструктором), нашла человека, который будет смотреть за ее двумя собаками, и мигом отправилась в аэропорт. Папарацци пристально следили за перемещением Дории, чтобы понять, когда же наступит долгожданное событие.

К слову, некоторые предположили, что ребенок уже появился на свет или вот-вот родится, ведь супруга принца не пришла на празднование 93-летия королевы Елизаветы II 21 апреля.

Как сообщал УНИАН, подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка герцогини. Журналистам все выболтала именитая теннисистка Серена Уильямс.