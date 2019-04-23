На Шри-Ланке начались массовые захоронения жертв серии терактов (фоторепортаж)

Число погибших в результате нападений террористов на церкви и гостиницы возросло до 310.

На Шри-Ланке начались первые массовые захоронения жертв терактов, произошедших 21 апреля.

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Как сообщает BBC со ссылкой на полицию, число погибших в результате нападений на церкви и гостиницы возросло до 310.

Правительство Шри-Ланки обвинило в терактах местную исламистскую группу National Thowheed Jamath (NTJ). Полиция задержала 40 подозреваемых. NTJ стала известной в прошлом году, когда ее обвиняли в повреждении буддийских скульптур. Ни NTJ, ни какие-либо другие группировки не признали своей причастности ко взрывам.

В стране введено чрезвычайное положение, которое дает полиции и военным широкие полномочия задерживать и допрашивать подозреваемых без санкции суда. Власти заблокировали доступ жителей страны к Facebook, WhatsApp и Instagram.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на Шри-Ланке прогремела серия взрывов, в том числе в трех отелях в столице, городе Коломбо («Кингсберри», «Шангри-Ла» и «Синнамон Гранд»), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

По предварительной информации посольства Украины в Индии, украинцы не пострадали в результате взрывов.