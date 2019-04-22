На Шри-Ланке произошел ещё один взрыв - СМИ (видео)

Взрыв произошел во время обезвреживания взрывчатки.

На Шри-Ланке раздался новый взрыв. Он произошел возле одной из церквей, где накануне погибли десятки людей.

Взрыв произошел в фургоне возле церкви на Шри-Ланке, когда сотрудники саперов пытались обезвредить бомбу, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

Напомним, 21 апреля во время празднования Пасхи на Шри-Ланке произошла серия взрывов.

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В общем произошло 8 взрывов, в том числе в трех отелях в столице Шри-Ланки городе Коломбо («Кингсберри», «Шангри-Ла» и «Синнамон Гранд»), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

Власти Шри-Ланки назвали взрывы террористическим нападением, совершенным религиозными экстремистами. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания».

В результате терактов погибло 290 человек, около 500 человек ранены.