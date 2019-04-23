США и Индия предупреждали Шри-Ланку об угрозе терактов

Иностранные спецслужбы полагали, что возможной целью террористов будут церкви и популярные у туристов места.

Представители спецслужб Индии и США в начале апреля предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах.

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Как сообщает телеканал CNN, в одном из докладов правоохранительных органов содержался список подозреваемых. Иностранные спецслужбы полагали, что возможной целью террористов будут церкви и популярные у туристов места.

Как сообщал УНИАН, шесть взрывов произошли утром 21 апреля во время празднования Пасхи. Были атакованы три церкви и три отеля. Седьмая и восьмая атаки были совершены спустя несколько часов. В результате терактов, по последним данным, погибло 310 человек, еще 480 получили ранения.

В настоящее время правоохранительные органы выявляют все новые факты того, что организаторы взрывов обладали разветвленной сетью исполнителей и большими ресурсами.