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США и Индия предупреждали Шри-Ланку об угрозе терактов

09:29, 23 апреля 2019
Мир
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Шри-Ланка \ REUTERS

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Как сообщает телеканал CNN, в одном из докладов правоохранительных органов содержался список подозреваемых. Иностранные спецслужбы полагали, что возможной целью террористов будут церкви и популярные у туристов места.

Как сообщал УНИАН, шесть взрывов произошли утром 21 апреля во время празднования Пасхи. Были атакованы три церкви и три отеля. Седьмая и восьмая атаки были совершены спустя несколько часов. В результате терактов, по последним данным, погибло 310 человек, еще 480 получили ранения.

В настоящее время правоохранительные органы выявляют все новые факты того, что организаторы взрывов обладали разветвленной сетью исполнителей и большими ресурсами.

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Теги: #теракты#Шри-Ланка