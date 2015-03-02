Сильнейшая снежная буря парализовала авиасообщение на востоке США
13:17, 02 марта 2015Мир
889 0
Синоптики прогнозируют, что подобная погода в США продержится до вторника.
REUTERS
Авиакомпании США отменили более 1,4 тысячи рейсов в Нью-Йорке, Вашингтоне и Филадельфии из-за снежной бури, обрушившейся на восточное побережье страны, сообщает РИА Новости.
Читайте такжеСША снова накрыли мощные снегопады, Бостон засыпало 2-метровыми сугробами (фото)
Как передают синоптики, такая погода продержится до вторника, и ожидается отмена еще большего числа авиарейсов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter