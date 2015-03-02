Сильнейшая снежная буря парализовала авиасообщение на востоке США

Авиакомпании США отменили более 1,4 тысячи рейсов в Нью-Йорке, Вашингтоне и Филадельфии из-за снежной бури, обрушившейся на восточное побережье страны, сообщает РИА Новости.

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Как передают синоптики, такая погода продержится до вторника, и ожидается отмена еще большего числа авиарейсов.