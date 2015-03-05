В МИД РФ угрожают эскалацией конфликта на Донбассе, если США будут поставлять оружие в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

«Мы вновь предупреждаем Вашингтон о колоссальном ущербе для наших двусторонних отношений, если жителей Донбасса начнут убивать из американского оружия. Поставки вооружений чреваты не только срывом перемирия и новой эскалацией на востоке, но и угрожают безопасности Российской Федерации», - заявляет Лукашевич.

Он подчеркнул, что на фоне достаточно успешного выполнения договоренностей о прекращении огня на Донбассе, которое было достигнуто 12 февраля в Минске при содействии лидеров стран «нормандского формата», вызывают «самую серьезную озабоченность продолжающие поступать сообщения о намерении США начать массированную поставку вооружений в Украину».

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«В Конгрессе даже разрабатывается специальный закон, который предусматривает выделение 1 миллиарда долларов США на оснащение и обучение украинских войск, как будто в Вашингтоне собрались их взять на полное содержание», - заявил Лукашевич.

«Более того, в эти дни, по имеющимся данным, на Яворовский полигон во Львовской области перебрасывается до 300 военнослужащих 173-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил США, которая расквартирована в Италии. Эти военнослужащие будут обучать украинских солдат обращению с заокеанской боевой техникой. Таким образом, американские военные уже находятся в Украине», - добавил он.

Ранее помощник госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что президент США Барак Обама пока не принял решения о поставках оружия в Украину.