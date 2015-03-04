Обама еще не решил относительно поставок оружия в Украину - Нуланд
21:15, 04 марта 2015Политика
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Президент США Барак Обама пока не принял решения о поставках оружия в Украину, заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.
REUTERS
"Этот вопрос еще обсуждается", - сказала чиновник на слушаниях в Конгрессе, посвященных Украине, передает BBC Украина.
По ее словам, президент получил рекомендации относительно этого от ряда ведомств.
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Госпожа Нуланд также заявила, что Россия от декабря передала сепаратистам "сотни единиц" военного оборудования, сообщают Reuters и AFP.
Москва неоднократно отрицала свое участие в конфликте на востоке Украины, в частности поставки оружия.
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