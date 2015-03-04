Сноуден не ожидает справедливого суда в США

"Я бы хотел вернуться и предстать перед справедливым судом, но к несчастью… прямо сейчас честный суд невозможен", — заявил Сноуден на видеоконференции, организованной канадскими журналистами и телеканалом СВС. Он добавил, что безуспешно вел переговоры об условиях такого процесса с властями США, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеСноуден хочет вернуться в США - адвокат

Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что его клиент мог бы вернуться в США, если бы ситуация вокруг него находилась в правовом, а не политическом поле.