Сноуден: Если бы я был русским шпионом, я бы не провел месяц в аэропорту

На вопрос, что бы он сделал иначе, Сноуден ответил, что ему следовало бы начать действовать раньше и рассекретить программы слежки до того, как они начали эффективно работать, сообщает Газета.ру.

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Кроме того, он ответил, что не является российским шпионом.

«Если бы я был шпионом, провел бы я месяц в аэропорту? Мне бы устроили парад и дали медаль вместо этого», — сказал Сноуден.

В интервью также приняли участие режиссер фильма о Сноудене «Гражданин 4» Лаура Пойтрас и журналист Гленн Гринвальд, через которого Сноуден передал документы в СМИ.