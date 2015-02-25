Сноуден: Если бы я был русским шпионом, я бы не провел месяц в аэропорту
13:53, 25 февраля 2015Мир
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Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в рамках сессии АМА ответил на вопросы пользователей Reddit.
Эдвард Сноуден / Скриншот The Guardian
На вопрос, что бы он сделал иначе, Сноуден ответил, что ему следовало бы начать действовать раньше и рассекретить программы слежки до того, как они начали эффективно работать, сообщает Газета.ру.
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Кроме того, он ответил, что не является российским шпионом.
«Если бы я был шпионом, провел бы я месяц в аэропорту? Мне бы устроили парад и дали медаль вместо этого», — сказал Сноуден.
В интервью также приняли участие режиссер фильма о Сноудене «Гражданин 4» Лаура Пойтрас и журналист Гленн Гринвальд, через которого Сноуден передал документы в СМИ.
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