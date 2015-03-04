Активность вулкана в Чили пошла на спад (фоторепортаж)

В Чили активность извергающегося вулкана Вильяррика пошла на спад. Об этом сообщила во вторник глава государства Мишель Бачелет, которая облетела на вертолете пострадавшие районы, передает ТАСС.

Президент заявила, что "вулкан успокоился", однако продолжается постоянный мониторинг его активности, а также сохраняется максимальный уровень тревоги для населения в радиусе 10 км. Глава государства также отметила, что правительство окажет помощь аграриям, пострадавшим от разгула стихии.

После извержения вулкана, которое началось в минувший понедельник, были эвакуированы около 3,5 тыс местных жителей и туристов. Однако некоторые из них уже начали возвращаться в свои дома и отели.

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По информации властей извержение вулкана Вильяррика вызвало таяние покрывавших его льдов, что привело к разливам нескольких рек. Почти 200 человек оказались отрезанными от внешнего мира в результате разрушения двух мостов сильными потоками воды. Директор национальной геологической службы Родриго Альварес призвал местных жителей и особенно туристов проявлять осторожность и не приближаться в вулкану.

Справка. Вулкан Вильяррика высотой 2847 метров, расположенный примерно в 775 км к югу от столицы страны Сантьяго - один из двух наиболее активных в Южной Америке. Ранее он извергался в 1964, 1971 и 2000 годах.