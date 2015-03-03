Спикер Сената Польши: власти РФ не хотела слушать Немцова, который осуждал агрессию против Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в письме председателя Сената Польши Богдана Борусевича, который не смог приехать на похороны Немцова в Москву, поскольку российская власть его предупредила, что не впустит в РФ.

"Россия Путина не только не хотела слушать Немцова, но также не хочет слушать других", - сказано в письме Борусевича к родным Немцова и его сторонникам.

По словам Борусевича, своим присутствием на церемонии прощания с Немцовым он хотел продемонстрировать, что поляки на самом деле не ведут антироссийскую политику и не являются врагами демократической России.

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"Я хотел на похоронах Немцова показать, что поляки хотят контакта с русскими, русской культурой, хотят экономического и научного сотрудничества, но не соглашаются на то, чтобы Россия была ревизионистской страной, вела агрессивную войну", - заявил он.

"Отдавая дань уважения убитому, я хотел продемонстрировать большое уважение всем тем россиянам, сыновьям великого русского народа, которые думают похоже, как он", - отметил Борусевич.

По его словам, наказать за убийство Немцова необходимо не только непосредственных исполнителей, но и вдохновителей этого преступления.

Председатель Сената Польши выразил надежду, что власти России сделают все возможное для поиска виновных в убийстве Немцова. Он заявил, что верит в то, что Россия может быть "демократичной, открытой и дружественной для соседей" страной.