Россия не пустила на похороны Немцова спикера сената Польши и евродепутата из Латвии

Оба политика собирались посетить похороны убитого российского оппозиционера Бориса Немцова, прощание с которым состоится во вторник, 3 марта.

Богдан Борусевич должен был возглавить делегацию Польши на похоронах, а Сандра Калниете собиралась представлять правительство Латвии и Европейскую народную партию.

Спикер польского сената отметил, что он очень удивлен таким решением российских властей. "Я думаю, что польское общественное мнение, как и российское общественное мнение, сделают из этого факта выводы", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь посольства России в Польше Валерия Пержинская сообщила, что Богдан Борусевич включен в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России в рамках антисанкций РФ.

Читайте такжеКамеры не зафиксировали убийство Немцова, поскольку направлены на Кремль - ФСО

В связи с отказом на въезд в Россию Борусевичу польская сторона решила не отправлять официальную делегацию для участия в траурной церемонии. На похороны Немцова приедут советник канцелярии президента Польши и вице-министр иностранных дел.

Евродепутата из Латвии Сандру Калниете россияне не пустили дальше аэропорта "Шереметьево".

Кроме того, у нее отобрали дипломатический паспорт и до сих пор не возвращают.

Латвия возмущена решением России не впускать в страну Калниете.

"Такой шаг России вызывает большое непонимание, поскольку противоречит элементарным принципам гуманизма. Указанные действия России не способствуют взаимному доверию и влияют на атмосферу двустороннего сотрудничества", - говорится в обращении МИД.

Калниете также включена в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.

По материалам Дождь, DELFI