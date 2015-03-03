Россия не пустила на похороны Немцова спикера сената Польши и евродепутата из Латвии
Россия отказала во въезде спикеру верхней палаты парламента Польши Богдану Борусевичу и бывшему министру иностранных дел Латвии, депутату Европарламента Сандре Калниете.
Оба политика собирались посетить похороны убитого российского оппозиционера Бориса Немцова, прощание с которым состоится во вторник, 3 марта.
Богдан Борусевич должен был возглавить делегацию Польши на похоронах, а Сандра Калниете собиралась представлять правительство Латвии и Европейскую народную партию.
Спикер польского сената отметил, что он очень удивлен таким решением российских властей. "Я думаю, что польское общественное мнение, как и российское общественное мнение, сделают из этого факта выводы", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь посольства России в Польше Валерия Пержинская сообщила, что Богдан Борусевич включен в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России в рамках антисанкций РФ.
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В связи с отказом на въезд в Россию Борусевичу польская сторона решила не отправлять официальную делегацию для участия в траурной церемонии. На похороны Немцова приедут советник канцелярии президента Польши и вице-министр иностранных дел.
Евродепутата из Латвии Сандру Калниете россияне не пустили дальше аэропорта "Шереметьево".
Кроме того, у нее отобрали дипломатический паспорт и до сих пор не возвращают.
Латвия возмущена решением России не впускать в страну Калниете.
"Такой шаг России вызывает большое непонимание, поскольку противоречит элементарным принципам гуманизма. Указанные действия России не способствуют взаимному доверию и влияют на атмосферу двустороннего сотрудничества", - говорится в обращении МИД.
Калниете также включена в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.