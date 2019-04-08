В США отвечавшая за стену на границе с Мексикой министр уходит в отставку

О том, что Кирстен Нильсен покидает свой пост, стало известно на следующий день после того, как Дональд Трамп посетил границу с Мексикой.

Дональд Трамп объявил, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает свой пост.

Она занимала эту должность с декабря 2017 года, передает Би-Би-Си.

Президент Трамп поблагодарил Нильсен в Twitter за службу и написал, что она будет временно заменена комиссаром по таможенным и пограничным вопросам Кевином МакАлинаном.

В США Нильсен жестко критиковали за защиту некоторых из наиболее спорных законов Трампа, касающихся охраны государственных границ страны.

Читайте также20 штатов США выступили против объявленного Трампом чрезвычайного положения

Именно ее министерство отвечало за реализацию предложенного строительства пограничной стены и разделение семей мигрантов, и она стала лицом этих противоречивых мер.

В июне прошлого года протестующие освистали Нильсен, когда она ела в мексиканском ресторане в Вашингтоне. Но она отмахнулась от демонстрации, написав в Twitter, что она будет работать не покладая рук, чтобы исправить плохо работающую иммиграционную систему.

"Говорят, что у нее были сложные отношения с Трампом, хотя публично она неизменно демонстрировала свою преданность президентской администрации", - пишет Би-Би-Си.

В субботу Нильсен написала в Twitter, что чрезвычайно горда работой сотрудников пограничной службы, и похвалила их за человечность, проявленную при защите границы.

О том, что Нильсен покидает свой пост, стало известно на следующий день после того, как Дональд Трамп посетил границу с Мексикой.

Еще недавно он грозился закрыть этот пропускной пункт, но с тех пор отступил и пообещал дать Мексике год на то, чтобы она остановила практикующиеся здесь незаконный ввоз наркотиков и проникновение нелегальных мигрантов.

Президент США настаивает, что ситуация на южной границе является кризисной, и объявил чрезвычайное положение в стране, минуя Конгресс, чтобы обеспечить финансирование своего плана строительства пограничной стены.

Демократы опротестовали этот шаг и объявили чрезвычайное положение неконституционным.

Дональд Трамп впервые за два года президентства применил право вето к резолюции конгресса США об отмене его указа о чрезвычайном положении.

Президент США решил использовать режим ЧП, чтобы выделить миллиарды долларов на строительство стены на границе с Мексикой.