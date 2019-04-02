На границе с Мексикой образовались огромные очереди после угроз Трампа (видео)

Люди опасаются оказаться оторванными от родственников, учебы или работы.

После угроз президента США Дональда Трампа закрыть границу с Мексикой возле КПП образовались огромные очереди.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Люди опасаются оказаться оторванными от родственников, учебы или работы. Ежедневно южную границу проходят около ста тысяч человек. Впрочем, уже на этой неделе границу на въезд и выезд могут закрыть.

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По словам Трампа, границу хотят закрыть для того, чтобы остановить нелегальную миграцию и наркотрафик. Однако, как говорят эксперты, такое решение навредит экономике и лишит американцев, например, фруктов и овощей, почти половина которых импортируется именно из Мексики.

Напомним, в конце марта американское министерство обороны позволило использовать миллиард долларов на строительство стены на границе.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Министерство обороны США выделило 1 миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

В конце 2018 года споры вокруг стены стали причиной шатдауна - из-за частичного блокирования работы государственных учреждений США, которое продолжалось 35 дней, став самым продолжительным в истории страны.