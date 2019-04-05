Трамп отказался от идеи закрыть границу с Мексикой

Трамп отказался от закрытия границы после консультаций с экономическими советниками в Белом доме и законодателями-республиканцами.

Президент США Дональд Трамп в четверг отказался от идеи незамедлительного закрытия границы с Мексикой как меры, призванной остановить поток нелегальной миграции и наркотиков, попадающих в США из этой страны.

Президент дал властям Мексики год на решение этих проблем. В противном случае, пригрозил Трамп, США повысят пошлины на импорт мексиканских автомобилей, передает Голос Америки.

Трамп отказался от закрытия границы после консультаций с экономическими советниками в Белом доме и законодателями-республиканцами, предупредившими президента о серьезных рисках для американской экономики в случае принятия этого решения.

Сейчас через границу ежедневно перевозятся товары и услуги на общую сумму почти 1,7 миллиарда долларов. Около 500 тысяч рабочих, студентов, покупателей и туристов каждый день пересекают границу США и Мексики на законных основаниях.

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В последние дни президент сменил риторику в отношении властей Мексики, похвалив южного соседа за усиление борьбы с караванами нелегальных мигрантов, которые движутся в направлении США из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

Сегодня Трамп предупредил, что, если Мексика не будет бороться с караванами нелегалов, то США повысят автомобильные пошлины.

Президент добавил, что у Мехико "есть один год на то, чтобы остановить наркотики; в противном случае мы закроем границу".

"Закрытие границы может вызвать катастрофические последствия для экономики нашей страны. Я надеюсь, что мы не будем этого делать", – заявил на днях один из союзников президента, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел.

Независимые экономисты также неоднократно говорили, что в случае закрытия границы в экономиках обеих стран начнется хаос. Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics предупредил, что "полное закрытие американо-мексиканской границы более чем на несколько недель может стать причиной рецессии как в Мексике, так и в США".

Ранее УНИАН сообщал, что после угроз президента США Дональда Трампа закрыть границу с Мексикой возле КПП образовались огромные очереди.