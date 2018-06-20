"Позор": в США министра прогнали из мексиканского ресторана после скандала с мигрантами - СМИ

Группа активистов пришла в ресторан, где находилась Нильсен, и начала выкрикивать высказывания против нее, в том числе нецензурного содержания.

Министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен встретили криками «Позор!» в мексиканском ресторане в Вашингтоне, после чего она была вынуждена покинуть заведение.

Читайте такжеВ мире сегодня насчитывается 200 миллионов трудовых мигрантов - ООН

Об этом пишет New York Post со ссылкой на видео очевидцев. Группа активистов пришла в ресторан, где находилась Нильсен, и начала выкрикивать высказывания против нее, в том числе нецензурного содержания. Один из протестующих включил запись плачущих детей мигрантов, которых разлучили с родителями.

После этого министр вышла из ресторана и в сопровождении охраны села в автомобиль. Представитель Нильсен сообщил, что глава ведомства «за ужином встретилась с группой обеспокоенных граждан».

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве Мексики заявили протест США в связи с тем, что президент Дональд Трамп неоднократно называл «животными» мигрантов, которые нелегально въезжают в Соединенные Штаты.