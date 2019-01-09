Самый богатый человек в мире разводится после 25 лет брака

Джефф Безос заверил, что они останутся хорошими друзьями.

Джефф Безос, основатель и гендиректор интернет-компании Amazon, заявил о разводе со своей женой-писательницей Маккензи.

Об этом он сообщил в Twitter. Он заверил, что они останутся хорошими друзьями. "Если бы мы знали, что разойдемся через 25 лет, мы бы снова все повторили", - написал он.

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Как сообщалось, американская компания Amazon стала крупнейшей компанией по рыночной капитализации, обогнав Microsoft.