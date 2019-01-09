Самый богатый человек в мире разводится после 25 лет брака
21:44, 09 января 2019Мир
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Джефф Безос заверил, что они останутся хорошими друзьями.
Джефф Безос разводится / twitter.com/JeffBezos
Джефф Безос, основатель и гендиректор интернет-компании Amazon, заявил о разводе со своей женой-писательницей Маккензи.
Об этом он сообщил в Twitter. Он заверил, что они останутся хорошими друзьями. "Если бы мы знали, что разойдемся через 25 лет, мы бы снова все повторили", - написал он.
January 9, 2019
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