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Самый богатый человек в мире разводится после 25 лет брака

21:44, 09 января 2019
Мир
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Джефф Безос разводится / twitter.com/JeffBezos

Об этом он сообщил в Twitter.  Он заверил, что они останутся хорошими друзьями. "Если бы мы знали, что разойдемся через 25 лет, мы бы снова все повторили", - написал он.

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Как сообщалось, американская компания Amazon стала крупнейшей компанией по рыночной капитализации, обогнав Microsoft.

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Теги: #Джефф Безос#Amazon Безос