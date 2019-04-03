The Times: НАТО сделал стратегическую ошибку, не дав Украине членство еще в 2008 году

Увеличение поддержки Киева сейчас несет риски, но также повышает цену агрессии для Кремля.

На праздновании 70-летия НАТО в Вашингтоне на этой неделе не будет ни одного главы государства. И это признак того, что статус оборонной организации сократился. В отличие от собрания по случаю 50-й и 60-й годовщины, которые организовывали президенты Билл Клинтон и Барак Обама соответственно, в этом году гостей будет принимать Госсекретарь Майк Помпео. Он встретится с министрами иностранных дел других 28 стран-участниц.

Как пишет The Times в редакционной статье, это отражает широко распространенные сомнения относительно приверженности президента Дональда Трампа в альянс. Со времен его предвыборной кампании в 2016 году он постоянно называл НАТО «устаревшим». После того он ставил под сомнение ключевую доктрину альянса о взаимной помощи и усилил страхи, что США вообще могут выйти из его состава. Союзники боятся, что это может даже произойти в декабре, когда главы правительств соберутся на саммите в Лондоне.

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На таком фоне новости о том, что НАТО открывает новые передовые базы в Польше, очень приветствуются. Альянс потратит 260 миллионов долларов на арсенал на авиабазе в центре страны, который укрепит возможности дать отпор агрессии России. Такое укрепление состоится в то же время, как Москва увеличивает свое военное присутствие в Калининграде, а также в оккупированном украинском Крыму. Издание также напоминает, что в последние несколько лет, несмотря на всю риторику Трампа, НАТО увеличивал свой контингент в Восточной Европе и усиливал присутствие сил в Черном море. Эти шаги демонстрируют, что альянс готов защищать своих членов в регионе, а также посылают сигнал о возможности и готовности действовать.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ожидает, что министры иностранных дел стран-участниц одобрят новый пакет мер поддержки для Украины. Он будет включать проведение тренировок для украинских военно-морских сил, регулярные посещения украинских портов, проведение совместных учений и обмен информацией. Это тоже приветствуется.

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«Роковое решение НАТО от 2008 года отложить членство Украины и Грузии было стратегической ошибкой, которая стала фактором российского вторжения и оккупации грузинских Южной Осетии и Абхазии, аннексии Крыма и поддержки войны на Востоке Украины. Вместе с тем, попытки России дестабилизировать эти страны требуют более решительного ответа НАТО. Международные усилия, нацеленные на решение этих конфликтов через диалог, не принесли плодов. Поддержка Украины и Грузии содержит риск эскалации, но одновременно и повышает ставки для Кремля», - говорится в статье.

Издание добавляет, что для сохранения единства самого НАТО понадобится несколько больше, чем символические жесты. В частности, министры иностранных дел должны найти способ сдержать Турцию в качестве союзника и не позволить ей упасть в объятия Кремля. Также нужно каким-то образом убедить Трампа, что альянс не устарел и он необходим для сохранения западной безопасности.