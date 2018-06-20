Трамп больше не считает НАТО "устаревшей организацией" – генсек Альянса

Йенс Столтенберг выразил уверенность, что президент Трамп и США привержены НАТО не только на словах, а и на деле.

Йенс Столтенберг заявил, что американский президент Дональд Трамп, который ранее называл НАТО "устаревшей" организацией, больше так не считает.

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Об этом он заявил в эксклюзивном интервью программе DW "Немцова. Интервью".

"Когда я был с визитом в Белом доме, он сказал, что (Североатлантический альянс, - ред.) больше не является устаревшим. Потому что он понял, что европейские союзники начали вкладывать больше денег в оборону", - рассказал генсек НАТО. Кроме того, по словам Столтенберга, Трамп увидел активизацию НАТО в борьбе с терроризмом.

"Поэтому я уверен, что президент Трамп и США привержены НАТО не только на словах, но и на деле, ведь с момента начала президентства Трампа финансирование Соединенными Штатами европейской безопасности, американского присутствия в Европе, увеличилось на 40 процентов", - резюмировал Столтенберг.