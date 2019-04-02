Власти Саудовской Аравии купили дома и платят детям убитого журналиста Хашокджи - СМИ

Власти предоставили каждому из четверых детей журналиста новый дом во втором по величине городе страны Джидде.

Четверо детей убитого в прошлом году в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашокджи сейчас получают от властей Саудовской Аравии ежемесячную денежную компенсацию.

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Кроме того, власти предоставили каждому из них новый дом во втором по величине городе страны Джидде, передает kommersant со ссылкой на газету The Washington Post, которая владеет информацией из осведомленных источников.

Как отмечает издание, покупка домов стоимостью около $4 млн каждый и ежемесячные выплаты, размер которых превышает $10 тыс., были одобрены в прошлом году королем Саудовской Аравии. Один из бывших чиновников назвал это решение признанием того, что была «допущена серьезная несправедливость» и что это «должно быть исправлено». Сейчас саудовские власти стремятся достичь с семьей убитого журналиста долгосрочного соглашения, чтобы гарантировать с ее стороны сдержанность в публичных заявлениях по поводу громкого убийства. И в целом, как заявили WP саудовские чиновники, подобные выплаты соответствуют давней традиции предоставлять финансовую поддержку жертвам жестоких преступлений или природных катаклизмов, а вовсе не являются попыткой заставить семью Джамаля Хашокджи замолчать.

Между тем, из всех детей Джамаля Хашокджи только старший сын Салах, банкир, работающий в Джидде, собирается и дальше жить в Саудовской Аравии. Все остальные - сын и две дочери — живут сейчас в США и, скорее всего, предоставленное им саудовскими властями жилье продадут, полагает WP.