Убийство Хашокджи будет расследовать специальная комиссия ООН
Специальная комиссия ООН в январе начнет расследовать убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи.
Об этом Reuters рассказала специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных, ускоренных и произвольных казней Агнес Каламард, которая будет возглавлять комиссию, пишет Радио Свобода.
Читайте такжеПрокуратура Саудовской Аравии добивается смертной казни для убийц журналиста
Она отметила, что комиссия начнет работу с визита в Турцию 28 января – 3 февраля.
Выводы и рекомендации, как отметила Каламард, будут представлены.
Reuters отмечает, что пока неизвестно, попытается ли группа попасть в Саудовскую Аравию.
3 января в Саудовской Аравии начались судебные слушания по делу об этом убийстве. На слушании присутствовали 11 обвиняемых и их адвокаты. Для пятерых подсудимых государственный обвинитель просит смертной казни.
Оппозиционный саудовский журналист, критик саудовской власти и обозреватель The Washington Post Джамал Хашокджи был убит на территории саудовского консульства в Стамбуле 2 октября. Его тело до сих пор не нашли.
По заключению Центрального разведывательного управления США, за убийством стоит наследный принц, который заказал убийство Хашокджи в саудовском посольстве в столице Турции Стамбуле в октябре 2018 года.
Власти Саудовской Аравии опровергли сообщения о том, что к убийству, которое вызвало международное осуждение, причастен наследный принц Мохаммад бин Салман.