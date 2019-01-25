Убийство Хашокджи будет расследовать специальная комиссия ООН

Отмечается, что комиссия начнет работу с визита в Турцию 28 января – 3 февраля.

Специальная комиссия ООН в январе начнет расследовать убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи.

Об этом Reuters рассказала специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных, ускоренных и произвольных казней Агнес Каламард, которая будет возглавлять комиссию, пишет Радио Свобода.

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Она отметила, что комиссия начнет работу с визита в Турцию 28 января – 3 февраля.

Выводы и рекомендации, как отметила Каламард, будут представлены.

Reuters отмечает, что пока неизвестно, попытается ли группа попасть в Саудовскую Аравию.

3 января в Саудовской Аравии начались судебные слушания по делу об этом убийстве. На слушании присутствовали 11 обвиняемых и их адвокаты. Для пятерых подсудимых государственный обвинитель просит смертной казни.

Оппозиционный саудовский журналист, критик саудовской власти и обозреватель The Washington Post Джамал Хашокджи был убит на территории саудовского консульства в Стамбуле 2 октября. Его тело до сих пор не нашли.

По заключению Центрального разведывательного управления США, за убийством стоит наследный принц, который заказал убийство Хашокджи в саудовском посольстве в столице Турции Стамбуле в октябре 2018 года.

Власти Саудовской Аравии опровергли сообщения о том, что к убийству, которое вызвало международное осуждение, причастен наследный принц Мохаммад бин Салман.