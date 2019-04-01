Стая гусей остановила направлявшийся в Нью-Йорк самолет
03:09, 01 апреля 2019Мир
74 0
На борту рейса 2163, который совершил экстренную посадку, находились 99 пассажиров и экипаж в составе четырех человек.
Иллюстрация / REUTERS
Самолет American Airlines, совершавший рейс из Бостона в Нью-Йорк, вынужденно приземлился после столкновения со стаей гусей.
На борту рейса 2163, который совершил экстренную посадку, находились 99 пассажиров и экипаж в составе четырех человек, передает CNBC.
Читайте такжеВ Ботсване мужчина после ссоры с женой угнал самолет и протаранил дом (видео)
Пассажиры пересели на другой самолет, сообщил представитель American Airlines Росс Файнштейн.
Ранее сообщалось, что самолет в Лос-Анджелес экстренно сел на Чукотке из-за пожарной сигнализации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter