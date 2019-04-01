Стая гусей остановила направлявшийся в Нью-Йорк самолет

На борту рейса 2163, который совершил экстренную посадку, находились 99 пассажиров и экипаж в составе четырех человек.

Самолет American Airlines, совершавший рейс из Бостона в Нью-Йорк, вынужденно приземлился после столкновения со стаей гусей. На борту рейса 2163, который совершил экстренную посадку, находились 99 пассажиров и экипаж в составе четырех человек, передает CNBC. Читайте такжеВ Ботсване мужчина после ссоры с женой угнал самолет и протаранил дом (видео) Пассажиры пересели на другой самолет, сообщил представитель American Airlines Росс Файнштейн. Ранее сообщалось, что самолет в Лос-Анджелес экстренно сел на Чукотке из-за пожарной сигнализации.

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