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Стая гусей остановила направлявшийся в Нью-Йорк самолет

03:09, 01 апреля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

На борту рейса 2163, который совершил экстренную посадку, находились 99 пассажиров и экипаж в составе четырех человек, передает CNBC.

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Пассажиры пересели на другой самолет, сообщил представитель American Airlines Росс Файнштейн.

Ранее сообщалось, что самолет в Лос-Анджелес экстренно сел на Чукотке из-за пожарной сигнализации.

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Теги: #США#самолет