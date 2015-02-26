"Новую волну" перенесли из Юрмалы в Сочи

Об этом в интервью Латвийскому телевидению сообщил один из основателей фестиваля, композитор Игорь Крутой, пишет ТАСС.

"По-моему, все уже понятно. "Новая волна" будет в Сочи. Когда ваш министр запрещает въезд русским артистам, как может быть иначе?", - подчеркнул он.

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"Самое последнее дело всегда использовать какие-то политические моменты в плоскости музыки, в плоскости театрального искусства. Сейчас, конечно, напряженная международная обстановка, и только ленивый не использует политическую обстановку в удобной для него ситуации, чтобы получить какие-то вещи", - сказал он.

Летом, накануне международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" решением главы МИД Латвии в список лиц, которым на неопределенный срок запрещен въезд на территорию республики, были внесены Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова, известная под сценическим псевдонимом Валерия. Как пояснили в ведомстве, решение связано с действиями России против Украины.