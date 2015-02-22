Кобзон с аншлагом выступил в оккупированном Луганске и пообещал приехать снова

Депутат Госдумы России, ”народный артист” террористической организации ”ЛНР” Иосиф Кобзон сегодня незаконно посетил Луганск.

Как сообщает российский телеканал НТВ, Кобзон, который поддерживает терроризм на Донбассе, дал концерт в областном центре.

”Был аншлаг и со сцены руководство ”Луганской народной республики” объявило, что теперь Иосиф Кобзон еще и народный артист ”ЛНР”, - говорится в сообщении.

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Сам Кобзон поблагодарил за это присвоение руководству луганских боевиков и сказал, что будет отрабатывать это звание. Кроме того, Кобзон пообещал и дальше нарушать украинское законодательство и приезжать в Луганск.

Как известно, против Кобзона введены санкции за его поддержку агрессии против Украины.