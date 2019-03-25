Взрыв на заводе в Китае: число погибших увеличилось до 64

Провинция находится под угрозой экологической катастрофы.

Число погибших в результате аварии на химзаводе в Китае выросло до 64, а 28 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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Более 600 человек получили при взрыве ранения различной степени тяжести. Более 1600 домов получили повреждения. Площадь спасательной операции увеличили с 1,1 до 2 км.

В катастрофе обвиняют владельцев и дирекцию завода. До инцидента они несколько раз получали предупреждения о ненадлежащем соблюдении техники безопасности и были оштрафованы за нарушения. В данный момент их арестовала полиция.

Власти сообщают, что существует угроза экологической катастрофы – поступают сообщения об утечке химических веществ из резервуаров для хранения серной и азотной кислот на месте катастрофы. В провинции усилены меры против загрязнения, химические вещества перевозятся на другие объекты, интенсифицирована работа по удалению зараженных химикатами сточных вод.

Как сообщал УНИАН, 21 марта на химическом заводе в городе Яньчэн китайской провинции Цзянсу произошел мощный взрыв. В жилых домах, расположенных на расстоянии нескольких километров от места взрыва, выбило стекла. После случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,2. Завод по производству удобрений был открыт в Яньчэне в 2007 году. Отмечается, что с компании ранее неоднократно взыскивали штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.