В Китае в результате взрыва на химзаводе погибли 6 человек (видео)

После случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,2.

В четверг, 21 марта, на химзаводе в Китае произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек, еще 30 получили серьезные ранения.

Предприятие находится в индустриальной зоне города Янченг, что на востоке Китая, сообщает liga.net со ссылкой на Xinhua.

По словам представителей местных властей, взрыв произошел на заводе, производящем пестициды, после того, как там вспыхнул пожар.

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Как сообщили в китайском МЧС, по состоянию на 17 часов по местному времени, 31 человека успели спасти.

Отмечается, что на месте происшествия продолжается спасательная операция, в которой задействовано 86 пожарных автомобилей.

После случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,2, пишет Медуза.

В жилых домах, расположенных на расстоянии нескольких километров от места взрыва, выбило стекла.

Напомним, в январе в Мексике произошел взрыв на трубопроводе рядом с сахарорафинадным заводом Tula. В результате происшествия погибли почти 100 человек.