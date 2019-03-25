В Сирии на фугасе подорвалась съемочная группа

Журналисты, находившиеся в автомобиле, остались живы.

В Сирии съемочная группа NBC News подорвалась на фугасе, водитель автомобиля погиб.

Об этом сообщает NBC News.

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Журналисты, находившиеся в автомобиле, остались живы.

"Мы все еще собираем информацию относительно сегодняшних событий. Мы на связи с семьей водителя, чтобы поддержать их, как только мы можем", - подчеркнул президент NBC News Ноа Оппенгейм.

Место взрыва на данный момент не известно.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что бойцы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемые США, установили контроль над последним форпостом террористов группировки "Исламское государство" на востоке Сирии. Однако отмечалось, что некоторые боевики могут скрываться в подземных тоннелях.