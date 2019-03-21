Принц Гарри пришел на мероприятие в Лондоне без Меган Маркл

Британский принц Гарри предстоящий месяц будет посещать рабочие мероприятия сам, без своей супруги герцогини Сассекской Меган.

Вчера принц поздравил учеников католической начальной школы Святого Винсента в западной части Лондона. Гарри мило общался с детворой, а после отправился вместе с ними сажать деревья.

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Супруга принца Гарри по неофициальной пока информации уже ушла в декретный отпуск, хотя Кенсингтонский дворец об этом пока не объявлял, передает ТСН. Роды герцогини, напомним, запланированы на апрель.

Однако вчера, как сообщал УНИАН, принц Гарри и Меган Маркл совершили незапланированный выход вместе. Они посетили New Zealand House, где возложили цветы и оставили запись в книге соболезнований от имени Ее Величества королевы Елизаветы II. Также британские СМИ сообщают, что герцогиня до родов планирует организовать в Лондоне еще одну вечеринку baby shower для близких и родных людей.