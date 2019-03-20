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Королевское имя: как Меган Маркл и принц Гарри назовут своего первенца (видео)

14:24, 20 марта 2019
Мир
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Уже в апреле Меган Маркл должна родить первенца, говорится в сюжете ТСН.

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Большинство опрошенных жителей Британии считает, что у королевской пары родится девочка. Если это действительно будет так, ее могут назвать в честь покойной матери Гарри принцессы Дианы, второе место занимает Виктория.

Если же родится мальчик, принимают ставки на Артура и Джеймса.

Ранее герцогиня Сассекська Меган и принц Гарри посетили New Zealand House, где возложили цветы и оставили запись в книге соболезнований от имени Ее Величества королевы Елизаветы II.

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Теги: #принц Гарри#Меган Маркл