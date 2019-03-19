Полиция Нидерландов назвала стрельбу в Утрехте терактом

Задержанный преступник воевал в Чечне и имел связи с "Исламским государством".

Полиция Нидерландов квалифицировала стрельбу в трамвае Утрехта как теракт.

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Как сообщает "Немецкая волна", 19 марта в салоне машины, на которой пытался скрыться террорист, было найдено письмо, которое свидетельствует о террористическом мотиве его действий.

Также следователи выяснили, что нападавший не был лично знаком ни с одной из жертв.

Полиция задержала трех подозреваемых в причастности к стрельбе в Утрехте, жертвами которой стали трое человек. Среди задержанных - 37-летний Гекмен Таныш, которого считают главным подозреваемым в этом деле.

По информации турецких СМИ, Таныш ранее принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике РФ. Кроме того, его арестовывали несколько лет назад за причастность к террористической группировке «Исламское государство».

Как сообщал УНИАН, 18 марта Таныш открыл огонь в трамвае нидерландского города Утрехт. В результате стрельбы три человека погибло, пять человек получили ранения.

В контртеррористическом агентстве Нидерландов сообщили, что инциденты со стрельбой произошли в нескольких местах.