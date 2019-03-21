В Польше объяснили, почему Путина не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны

Торжественные мероприятия состоятся в кругу государств, с которыми Польша сегодня сотрудничает для мира на основе соблюдения международного права и уважения суверенитета государств.

В Кабинете президента Польши объяснили, почему президента Российской Федерации Владимира Путина не пригласили на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Как сообщает «Польское радио», председатель Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский подчеркнул, что торжественные мероприятия пройдут в кругу государств, с которыми Польша сегодня сотрудничает для мира на основе соблюдения международного права и уважения суверенитета государств.

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Так министр прокомментировал позицию Министерства иностранных дел России, которое 20 марта заявило, что планы Польши пригласить на торжества нынешних партнеров из Европейского Союза, НАТО и стран «Восточного партнерства», тогда как как для России «не предусмотрено места», является «игнорированием исторической логики».

В МИД России отметили, что «с удивлением восприняли намерение властей Польши организовать в сентябре по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в формате встречи нынешних «союзников и партнеров» Варшавы из стран ЕС, НАТО, а также участников проекта «Восточное партнерство».

«Ссылку на историческую логику Министерством иностранных дел России именно в контексте сентября 1939 года считаем проблематичной», - прокомментировал это заявление Щерский.

Он отметил, что мероприятия к 80-летию «акта агрессии на Польшу, которая была началом мировой войны, состоятся в кругу государств, с которыми Польша сегодня близко сотрудничает для мира на основе соблюдения международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности».

«Нарушение этих принципов было признаком агрессоров из 1939 года и остается самой большой угрозой для мира сегодня», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 19 марта канцелярия президента Польши Анджея Дуды сообщила, что не пригласила Путина на мероприятия, приуроченные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

«В числе приглашенных стран России нет», - заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

По словам Спыхальского, приглашенными на торжественные мероприятия в Польшу должны быть только члены Европейского Союза, НАТО и государства «Восточного партнерства» - Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия. Без России, уточнил он.

***17 сентября 1939 года началась советская военная операция в ходе Второй мировой войны, известная как «Вторжение СССР в Польшу» или «Польско-советская война 1939 года». Через 16 дней после нападения нацистской Германии на Польшу советские войска без объявления войны вторглись с востока и заняли западнобелорусские и западноукраинские земли. Продолжавшаяся 20 дней операция привела к окончательной оккупации Красной армией и Вермахтом всей территории Второй Польской Республики 6 октября 1939 года.