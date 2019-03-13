Если НАТО не будет реагировать, российские самолеты могут оказаться над Прагой и Берлином - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда также рассказал об угрозах кибербезопасности со стороны Москвы.

Президент Польши Анджей Дуда отметил необходимость реагирования НАТО на российские провокации - например, нарушения воздушного пространства самолетами.

По мнению президента, провокационные действия - это своего рода проверка безопасности, Россия проверяет, отреагирует ли НАТО, пишет Европейская правда со ссылкой на PolskieRadio24.

"Если мы не реагируем, то завтра у нас будут российские самолеты над Прагой, над Варшавой, а послезавтра - возможно, над Берлином", - предупредил Дуда.

Читайте такжеThe Economist: Стран Балтии не покидает чувство, что Россия не признает их независимость

Президент также рассказал об угрозах кибербезопасности со стороны Москвы. Он пояснил, что речь идет о хакерских атаках, распространении фейковых новостей или создании фальшивых страниц в социальных сетях, через которые РФ пытается влиять на политику, в частности на избирательные решения в других странах.

По его мнению, это более эффективная разведка и кибертерроризм, чем, например, нападение на Сергея Скрипаля в Великобритании, которое, по его мнению, было лишь "русским проявлением силы и наглости".

Напомним, ВВС европейских стран и США регулярно поднимают свои самолеты для перехвата российских истребителей и бомбардировщиков, которые без предупреждения приближаются к их границам или же нарушают воздушное пространство.