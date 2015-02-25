Никто не знает реакции Путина, если Запад даст Украине летальное оружие - командующий НАТО

Об этом заявил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав на заседании Департамента обороны США, сообщает Европейская правда.

"Надо осознавать, что если мы будем вооружать украинцев, это может привести как к положительным результатам, так это может привести и к негативным результатам", - сказал Бридлав.

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Генерал отметил, что независимо от того, будет ли принято решение о предоставлении Украине оружия, необходимо продолжать давление на Россию во всех сферах.

"Очевидно, что Путин полностью причастен к военной составляющей ситуации в Украине", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что главнокомандующий силами НАТО в Европе призвал помочь Украине оружием и техникой.