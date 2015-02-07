Главнокомандующий силами НАТО в Европе призвал помочь Украине оружием и техникой

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав заявляет, что Запад не должен исключать вариант разрешения конфликта в Украине военным путем, и призвал помочь оружием и военной техникой.

Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство Reuters, об этом Бридлав заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. Бридлав подчеркнул, что он имеет в виду поставки Киеву оружия и военной техники, а не отправку в зону конфликта военнослужащих альянса.

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Выдвинутые накануне президентом РФ Владимиром Путиным предложения по урегулированию украинского кризиса генерал НАТО назвал "совершенно неприемлемыми", не уточнив, что конкретно он имеет в виду.