Назарбаев перед отставкой позвонил лидерам пяти стран: сожаление не выразил только Путин

Назарбаев неизменно возглавлял Казахстан почти 30 лет.

Во вторник, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно для всех объявил, что уходит в отставку.

"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана... Я принял решение прекратить свои полномочия как президента", - заявил он.

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Перед этим Назарбаев провел телефонные беседы с лидерами пяти стран - Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и России. Формулировка "выразил сожаление" отсутствует только в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно сообщениям пресс-службы главы Казахстана:

премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил сожаление в связи с принятым решением Назарбаева;

президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искреннее сожаление в связи с принятым решением Назарбаева;

президент Кыргызской Республики Сооронбай Жеенбеков выразил соболезнования в связи с принятым решением Назарбаева;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил огромное сожаление в связи с принятым решением Назарбаева.

При этом о разговоре с Путиным об отставке Назарбаева сообщили следующее: главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года.

Напомним, Назарбаев неизменно возглавлял Казахстан с 1990 года. После отставки Назарбаев будет продолжать возглавлять Совет безопасности Казахстана, который, по решению парламента, он может возглавлять пожизненно. Временно исполнять обязанности президента будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, а наиболее вероятным преемником Назарбаева называют его старшую дочь Даригу.