Польша не пригласила Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны
Канцелярия президента Польши Анджея Дуды не пригласила президента РФ Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Как сообщает Польское радио, об этом заявил представитель президента Польши Блажей Спыхальский.
«В числе приглашенных стран России нет», - цитирует представителя издание.
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По словам Спыхальского, приглашенными на торжественные мероприятия в Польшу должны быть только члены Европейского Союза, НАТО и государства «Восточного партнерства» - Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия. Без России, уточнил он.
«Ключ к приглашениям на исторический юбилей не был историческим», - пояснил пресс-секретарь президента Польши.
«Приглашение носит современный, а не исторический характер», - добавил он.