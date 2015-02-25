Немецкая контрразведка заявила об активизации российского шпионажа в Европе

Об этом заявил глава федерального ведомства по защите конституции (контрразведка Германии) Ханс-Георг Маассен, сообщает ZN.UA со ссылкой на немецкое издание Die Zeit.

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По словам главы немецкой контрразведки, власти России при этом используют старые методы бывшего КГБ. В дополнение к шпионажу активизировалась также дезинформация.

"Кроме того Россия использует поддержку экстремистских групп с целью провоцирования дестабилизации", - сказал Ханс-Георг Маассен.

Он предупредил, что ухудшения отношений между Россией и Западом угрожает и Германии и Европе в целом. "Сотрудничество в связи с многочисленными конфликтами и угрозами в мире действительно крайне необходимо. Все это затрудняет борьбу с исламским экстремизмом и терроризмом", - добавил он.