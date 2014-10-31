Российский шпион проник на заседание комиссии в польском сейме
Камеры видеонаблюдения зафиксировали присутствие российского шпиона на заседании специальной комиссии по энергетике и энергоресурсам польского сейма.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Rzeczpospolita.
Агентство национальной безопасности задержало шпиона еще 15 октября по подозрению в деятельности в пользу российского ГРУ, направленной против Польши.
Во время следствия выяснилось, что подозреваемый присутствовал на заседании спецкомиссии по энергетики и энергоресурсов 12 марта. Его присутствие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В тот день рассматривались поправки к закону о запасах нефти и газа, а также обсуждались угрозы энергетической безопасности. Подозреваемого опознал председатель комиссии Анджей Червинский.
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Поскольку личность подозреваемого пока не раскрывается, издание приводит лишь стоп-кадр с камер наблюдения, не обозначив на нем шпиона.
Сейчас следствие проверяет факты. Известно, что с подозреваемым поддерживал контакты известный польский депутат, бывший член правительства.