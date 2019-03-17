Премьер Новой Зеландии получила письмо от террориста за несколько минут до атаки в Крайстчерче

Стрелок отправил в канцелярию премьера свой “манифест”, в котором не было никакой информации о месте или времени теракта.

Предполагаемый террорист, устроивший массовое убийство в новозеландском городе Крайстчерч, отправил свой «манифест» в офис премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн за несколько минут до атаки.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на слова самой Ардерн.

Читайте такжеУкраинцев нет среди пострадавших в результате теракта в Новой Зеландии

«Я была одним из более чем 30 адресатов манифеста, который был отправлен по электронной почте за 9 минут до нападения. Он не содержал информации о месте, он не содержал специфических подробностей», - отметила премьер.

По ее словам, письмо было передано службе безопасности менее чем через 2 минуты после его получения. Если бы в документе содержалась информация, которую могли бы использовать правоохранители, то это было бы сделано.

«К сожалению, в том письме не было подобных деталей», - сказала Ардерн.

Она также рассказала, что читала отрывки радикального «манифеста», и считает его связь с терактом очень тревожной.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в результате вооруженного нападения на две мечети во время пятничной молитвы в новозеландском городе Крайстчерч погибли 50 человек, еще около 20 получили ранения

Полиция задержала подозреваемого террориста. 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, который сам относит себя к расистам, вел прямую интернет-трансляцию нападения на две мечети в пятницу. Он снимал то, как стрелял в мужчин, женщин и детей с близкого расстояния в мечети "Аль-Нур". Затем было совершено нападение на другую мечеть.

Незадолго до нападения Таррант опубликовал 37-страничный манифест "Великая замена" ("The Great Replacement"), в котором развивал идею "белого геноцида". В нем сказано, что мужчина задумал нападение в 2017 году во время поездки в Европу.

Выложивший в сеть манифест мужчина, как сообщают австралийские СМИ, жил в городе Графтон, в 600 км от Сиднея. Раньше он работал в спортзале.

К радикализации автора документа, как он сам утверждает, привело наблюдение за событиями в Европе. В качестве примера он привел нападение в апреле 2017 года в Стокгольме, ответственность за которое взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". Кроме того, автор манифеста писал о мигрантах во Франции.