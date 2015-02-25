HRW призвала ООН ввести эмбарго на вооружение Сирии

HRW обвинила режим Башара Асада в нарушении запрета Совета Безопасности ООН на использование бочковых бомб против гражданского населения, передает Би-би-си.

Читайте такжеАсад заявил, что он "не Янукович" и никуда не уедет из страны

Как заявляют в HRW, организации удалось задокументировать факты использования правительственными войсками таких снарядов в 450 разных местах в Сирии за последний год.

Президент Сирии Башар Асад две недели назад отрицал, что его войска используют бочковые бомбы.

В результате конфликта в Сирии, который продолжается уже 4 года, погибли более чем 200 тыс. человек и еще как минимум 6 млн были вынуждены бежать из страны.