Асад усилил свои позиции в Сирии - Керри

"Справедливости ради стоит отметить, что Асад немного улучшил свое положение. Но он все еще не выигрывает. Это тупик", — сказал Керри в интервью телеканалу CNN.

Госсекретарь не согласен с мнением о провале американской политики на сирийском направлении.

"Мы все время оцениваем, можем ли, должны ли сделать больше. Мы будем работать с конгрессом. Будем искать пути, чтобы получать больше обратной реакции со стороны россиян, со стороны Асада", — отметил Керри.

По материалам РИА Новости