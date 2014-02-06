Асад усилил свои позиции в Сирии - Керри
06:10, 06 февраля 2014Мир
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Президент Сирии Башар Асад, ухода которого добиваются США, в последнее время усилил свои позиции внутри страны, признал госсекретарь США Джон Керри.
Керри не согласен с мнением о провале американской политики на сирийском направлении / REUTERS
"Справедливости ради стоит отметить, что Асад немного улучшил свое положение. Но он все еще не выигрывает. Это тупик", — сказал Керри в интервью телеканалу CNN.
Госсекретарь не согласен с мнением о провале американской политики на сирийском направлении.
"Мы все время оцениваем, можем ли, должны ли сделать больше. Мы будем работать с конгрессом. Будем искать пути, чтобы получать больше обратной реакции со стороны россиян, со стороны Асада", — отметил Керри.
По материалам РИА Новости
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