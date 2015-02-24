Пентагон набирает сотрудников со знанием украинского языка

Пентагон расширил кадровый запрос для людей со знанием украинского языка. Об этом корреспонденту Украинской службы «Голоса Америки» сообщил высокопоставленный чиновник в армии США.

Набор людей в Министерство обороны США со знанием украинского языка начался с января этого года в рамках программы MAVNI (Military Accessions Vital to the National Interest), что в переводе с английского - военный набор, необходимый для национальной безопасности.

Как сообщили в Пентагоне, новые кадры набирают из разных профессий: от религиоведов до медицинских специалистов. Каждый кандидат должен знать больше одного языка и хотя бы один язык из списка приоритетных для американской армии. В составе Минобороны США все эти лица считаются военнообязанными.

Читайте такжеБританские спецслужбы ищут специалистов, владеющих русским и китайским языками

Программа Министерства обороны США MAVNI была основана 25 ноября 2008 года. Она предусматривает расширение кадрового состава американского войска за счет неграждан США с легальным правовым статусом. В частности, программа распространяется на переселенцев, беженцев или других лиц, которые имеют визу для проживания в США. Знание русского языка было среди приоритетных требований с начала программы.

В конце 2014-го года Пентагон расширил список предпочтительных языков для армии, добавив к нему украинский язык.

В общем для набора по программе MAVNI предусмотрено 1 300 мест, независимо от профессии и языка.