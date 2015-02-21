Пентагон заявляет о всплеске воздушной активности России над территорией Украины
19:04, 21 февраля 2015Война
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Специалисты Пентагона заметили всплеск российской воздушной активности над территорией Украины.
REUTERS
Как передает Голос Америки, об этом заявил представитель Министерства обороны США Стив Уоррен.
«Мы наблюдаем продолжение российского вмешательства на территорию Украины, и мы зафиксировали всплеск российской воздушной активности вдоль всего региона», - отметил он.
Читайте такжеВ Пентагоне предложили поставлять Украине ракетные комплексы - СМИПо словам Уоррена, специалисты Пентагона владеют информацией, что несмотря на подписание Минских договоренностей, поставки российского оборудования в Украину не замедляется. Он также добавил, что российские действия направлены на дестабилизацию Украины.
Министерство обороны США призывает Россию уважать обязательства, предусмотренные в Минских соглашениях.
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