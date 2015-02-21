Пентагон заявляет о всплеске воздушной активности России над территорией Украины

Как передает Голос Америки, об этом заявил представитель Министерства обороны США Стив Уоррен.

«Мы наблюдаем продолжение российского вмешательства на территорию Украины, и мы зафиксировали всплеск российской воздушной активности вдоль всего региона», - отметил он.

Читайте такжеВ Пентагоне предложили поставлять Украине ракетные комплексы - СМИПо словам Уоррена, специалисты Пентагона владеют информацией, что несмотря на подписание Минских договоренностей, поставки российского оборудования в Украину не замедляется. Он также добавил, что российские действия направлены на дестабилизацию Украины.

Министерство обороны США призывает Россию уважать обязательства, предусмотренные в Минских соглашениях.