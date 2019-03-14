Европарламент призвал к новому режиму санкций за нарушение прав человека

Новый режим санкций укрепил бы роль ЕС как глобального игрока относительно прав человека и должен символично носить имя Сергея Магнитского, говорят депутаты.

Члены Европарламента поддержали резолюцию, призывающую к введению новых санкций для наказания государственных и негосударственных субъектов, ответственных за грубые нарушения прав человека.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента, передает "Европейская правда".

В резолюции, принятой в четверг, Европарламент призывает к созданию нового режима санкций на уровне ЕС для замораживания активов и запрета выдачи виз лицам, которые участвуют в серьезных нарушениях прав человека.

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Этот список должен содержать государственные и негосударственные субъекты, которые способствовали, физически, финансово или через акты системной коррупции, таким злоупотреблениям и преступлениям во всем мире.

Члены Европарламента заявляют, что решение относительно перечня и исключение из него лиц, причастных к таким действиям, должно основываться на четких, прозрачных и специфических критериях, непосредственно связанных с совершенным преступлением, чтобы гарантировать тщательный судебный пересмотр.

Они также призывают страны Евросоюза создать механизм для введения санкций и общеевропейский надзор, поскольку за последние месяцы были случаи, когда европейские компании и страны нарушили санкции ЕС.

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Новый режим санкций укрепил бы роль ЕС как глобального игрока по правам человека и должен символически носить имя Сергея Магнитского, говорят депутаты.

Санкции против фигурантов так называемого "списка Магнитского" уже одобрили Латвия, Литва, Эстония, Канада, Великобритания и США.

"Закон Магнитского" получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста, который раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых были присвоены 260 миллионов долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.

Как сообщал УНИАН, в марте ЕС планирует ввести санкции против россиян за агрессию в Керченском проливе.