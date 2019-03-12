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СМИ узнали фамилии россиян, против которых ЕС хочет ввести санкции за агрессию вблизи Керченского пролива (видео)

12:09, 12 марта 2019
Политика
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Информации о них практически нет, известно лишь, что это российские военные и офицеры ФСБ, причастные к захвату 24 украинских моряков в ноябре 2018 года, говорится в сюжете ТСН.

Решение о замораживании их активов и запрете на въезд Брюссель может принять уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что решение комитета постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) о применении Евросоюзом санкций против 8 граждан Российской Федерации за захват и арест украинских моряков возле Керченского пролива будет принято и вступит в силу в середине марта.

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Теги: #Россия#санкции#Евросоюз