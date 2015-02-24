"Расслабленное" отношение европейцев к растущей военной активности РФ опасно для Европы - СМИ

Участившиеся военные учения, которые проводит Россия у границ ее восточноевропейских соседей, может быть частью стратегии, которая откроет дверь для российского наступления на страны Балтии, считает военный эксперт, заместитель директора Международного центра Эстонии по обороне и безопасности Мартин Харт, пишет ZN.ua со ссылкой на издание Newsweek.

Литовские и эстонские министерства обороны выразили обеспокоенность в связи с увеличением военной активности России и провели параллели с шагами, которые имели место перед российским вторжением в Крым.

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Россия заявила на прошлой неделе, что ее вооруженные силы не прекратят проведение внеочередных военных учений.

"Мое мнение на этот счет такое, что российские власти хотят повысить готовность своих вооруженных сил, а также заставить европейские страны более спокойно относиться к новым условиям, когда российские Вооруженные силы часто проводят внеочередные учения", - говорит Харт.

По его словам, "расслабленное" отношение европейцев к растущей российской военной активности "крайне опасно" для демократических правительств Европы, в частности для Эстонии, Латвии и Литве.

"Реалистичный сценарий действий против стран Балтии - это "нормальные" российские внезапные учения, которые без предупреждения превращаются в стремительную атаку на столицу одной из стран Балтии или сразу на несколько столиц. Такая атака имеет больше шансов на успех, чем гибридный сценарий, который мы видели в Крыму", - отмечает Харт.

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Решительный шаг Путина, предполагающий, что слабые лидеры Европы не будут реагировать быстро и будут избегать эскалации является возможным сценарием. Автор статьи считает, что чем выше готовность сил НАТО, тем лучше это для демократической части Европы.

"Балтийские государства с момента восстановления независимости видят в России главную экзистенциальную угрозу их независимости", - говорится в статье.