На юге России начались военные учения
11:50, 15 декабря 2014Мир
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На юге России начались масштабных сборы руководящего состава армии, которые продлятся до 17 декабря.
Фото Минобороны РФ
Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.
В сборах в Ростовской области примут участие около 200 генералов и офицеров управления военного округа, общевойсковых объединений, командования военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, железнодорожных войск, Черноморского флота и Каспийской флотилии, командиры соединений и воинских частей.
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