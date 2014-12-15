На юге России начались военные учения

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

В сборах в Ростовской области примут участие около 200 генералов и офицеров управления военного округа, общевойсковых объединений, командования военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, железнодорожных войск, Черноморского флота и Каспийской флотилии, командиры соединений и воинских частей.

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