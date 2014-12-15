На юге России начались военные учения

11:50, 15 декабря 2014
Мир
0 0

На юге России начались масштабных сборы руководящего состава армии, которые продлятся до 17 декабря.

Фото Минобороны РФ

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

В сборах в Ростовской области примут участие около 200 генералов и офицеров управления военного округа, общевойсковых объединений, командования военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, железнодорожных войск, Черноморского флота и Каспийской флотилии, командиры соединений и воинских частей.

Читайте такжеРоссия планирует более 20 учений в приграничном с Украиной округеСообщается, что кроме лекций и семинаров, состоится учения с боевой стрельбой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter